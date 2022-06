Prysmian, commessa in Germania da Tennet per 700 milioni

Prysmian Group

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, rafforza il proprio ruolo nello sviluppo di nuove reti di trasmissione a supporto della transizione energetica in Europa.Il gestore dei sistemi di trasmissione tedesco TenneT TSO GmbH ha assegnato a Prysmian una commessa del valore di circa 700 milioni di euroad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 525 kV.Il Gruppo si era già aggiudicato in Germania la realizzazione delle interconnessioni HVDC (high voltage direct current) SuedOstLink, SuedLink e A-Nord per oltre 1,5 miliardi di euro, attualmente in fase di esecuzione.dai parchi eolici situati nella Germania settentrionale e orientale verso le città e le aree industriali ad elevato consumo nel sud del paese.SuedOstLink comprende due progetti, V5 e V5a, entrambi da 2 GW, che insieme forniranno alla Germania meridionale/Baviera una potenza di 4 GW. I primi 20 km dei circa 550 km di cavi per il tratto lungo circa 270 km del SuedOstLink (V5) erano stati completati e consegnati all’inizio del 2022.. Il progetto V5a diverrà operativo nel 2030. Il prolungamento V5a corre parallelamente al corridoio SuedOstLink V5.L'annuncio della commessa sta galvanizzando il titolo Prysmian, già ben impostato in avvio: le azioni guadagnano quasi il 2%.