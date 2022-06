Sconto carburanti, firmato decreto: proroga al 2 agosto

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e il Ministro della Transizione Ecologica,hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.Soddisfazione espressa da, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento:era necessaria per difendere famiglie e imprese. Lo abbiamo sostenuto con forza: un'altra proposta di buonsenso della Lega che è stata accolta. Bisogna però continuare a sterilizzare gli aumenti per tutta l'estate, fintanto che la dinamica dei prezzi non sarà tornata sotto controllo", scrive in un tweet.Mentre diparla ilsottolinea l'Associazione dei consumatori in una nota.Di fronte allacrescita senza freni dei listini alla pompa, limitarsi a prorogare lo sconto sulle accise appare assolutamente inadeguato - spiega il presidente Carlo Rienzi - A dimostrarlo sono i numeri: nonostante la riduzione delle accise già in vigore da marzo, oggi un litro di benzina costa il 28,5% in piu' rispetto allo stesso periodo del 2021, con la spesa per il pieno che sale di circa 23 euro. Va peggio per il gasolio, il cui prezzo sale del 37,5% su base annua con un maggiore costo per il pieno di 27,7 euro".Considerata un'auto di media cilindrata - calcola il Codacons - una"Ciò che serve realmente èriportandoli a livelli accettabili in modo da contrastare le speculazioni sui mercati dei carburanti e calmierare gli effetti sui listini al dettaglio"concludeRienzi.