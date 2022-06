Seduta all'insegna del toro a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa die per le altre borse asiatiche dopo la chiusura positiva di Wall Street. In Asia, dal fronte macro, il dato sull’inflazione del Giappone misurato dall’indice dei prezzi al consumo è salito ai massimi di 7 anni. L'indice giapponeseche mostra una plusvalenza dell'1,25%; sulla stessa linea,continua la giornata in aumento dello 0,80%.In netto miglioramento(+1,57%); con analoga direzione, balza in alto(+2,03%).Poco sopra la parità(+0,68%); sulla stessa linea, sale(+0,8%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,14%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,22%.Il rendimento per l'è pari 0,23%, mentre il rendimento deltratta 2,79%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,9%).