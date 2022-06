Sud, Montanino (CdP): grandi opportunità da cambiamenti geopolitici

(Teleborsa) - Leaprono grandi opportunità per il Mezzogiorno d’Italia: per il commercio internazionale perché ilritorna a essere protagonista degli scambi visto che il transito terrestre tra Europa e Cina previsto nel ‘Belt and Road Initiative’ (la nuova via della Seta) sembra sempre più difficoltoso". Lo ha dettoChief Economist e direttore Strategie e Impatto di CDP in occasione del Foruma Maratea.In più - ha aggiunto - "se crediamo allaPoi, conclude Montanino,n Italia arrivano tre gasdotti importanti: dalla Libia, dall’Algeria e dall’Azerbaigian. In prospettiva possiamo immaginare che l’Europa cercherà fonti alternative di approvvigionamento rispetto al gas russo e il Mezzogiorno potrebbe diventare