UIF (Bankitalia): congelati 287 milioni a soggetti sanzionati, ma pesa elusione

(Teleborsa) - Dalle comunicazioni ricevute al 20 giugno 2022 dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, "risultanoriferibili, direttamente o mediante interposizione, ain fondi e garanzie. Il congelamento sta colpendo anche risorse economiche, ulteriori rispetto a quelle finanziarie comunicate alla UIF, per ingenti valori". Lo ha affermato il direttore della UIF,, in riferimento al congelamento di beni a soggetti colpiti dalle sanzioni alla Russia. I numeri sono stati presentati in occasione della presentazione Rapporto Annuale 2021 dell'autorità, incaricata di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo."Con il perdurare delle sanzioni è- ha aggiunto il funzionario di Bankitalia - L'entità degli asset e i volumi dei flussi di matrice russa generano reti di interessi e di rapporti, articolate attraverso molteplici interposizioni e con nodi collocati in diverse giurisdizioni; limiti alla trasparenza della titolarità effettiva continuano a consentire forme di arbitraggio"."I presidi, gli strumenti e i poteri disponibili per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si prestano al tracciamento di beni e interessi di soggetti designati;che sostenga una simile estensione - ha spiegato - In sua assenza le possibilità di azione possono risultare limitate. L'eterogeneità delle previsioni nazionali renderebbe".Guardando all'attività complessiva dell'UIF, nel 2021 lesospette hanno superato le 139.000 unità, con un incremento di oltre 26.000 segnalazioni rispetto all'anno precedente (+23,3%),. I primi cinque mesi di quest'anno hanno continuato a evidenziare una crescita, anche se più contenuta, del flusso segnaletico (61.412 segnalazioni, +4,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)."Il marcato aumento registrato nel 2021 è dovuto in larga parte al- ha spiegato Clemente - vi hanno concorso anche altri operatori, in particolare notai, prestatori di servizi di gioco e società di trasporto e custodia di valori. Risulta in ascesa anche il numero di segnalazioni prodotte dalle banche, segmento che più di altri e da più tempo partecipa in maniera attiva al sistema".Glisi confermano una delle tipologie operative prevalenti nell'ambito della collaborazione attiva (16,8% sul totale delle segnalazioni). Le segnalazioni potenzialmente riconducibili a contesti disi sono mantenute intorno al 16% di quelle complessive. Sono risultate in notevole crescita le segnalazioni connesse all'utilizzo diche hanno formato oggetto di circa 3.500 segnalazioni, di cui 326 inoltrate da operatori specializzati del comparto.Con riferimento alla cessione deicollegati alle misure di rilancio, "sono state individuate anomalie ricorrenti riguardanti soprattuttorispetto ai presupposti e all'importo del credito ceduto nonché alla destinazione dei fondi trasferiti, elementi che avrebbero dovuto anche indurre a dubitare della stessa esistenza dei crediti - ha spiegato il funzionario di Bankitalia - In diversi casi l'analisi delle segnalazioni ha portato a rilevare possibili regie unitarie dietro le richieste di un'apparente molteplicità di soggetti"."Le prime segnalazioni relative agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () hanno riguardato per lo più richieste di finanziamenti a tasso agevolato funzionali all’attuazione dei programmi - ha aggiunto - In alcuni casi, i segnalanti hanno evidenziato anomalie nel profilo economico-patrimoniale delle società richiedenti odei finanziamenti".