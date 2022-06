Zalando crolla a Francoforte dopo profit warning

Zalando

Zalando

DAX

Zalando

(Teleborsa) - Si muove in forte ribasso il titolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 13,59%.A pesare sulle azioni è il taglio delle previsioni di utile annunciato dalla società che ha citato le condizioni macroeconomiche peggiori del previsto. Ora il retailer si attende, per l'anno in corso, utili nella forchetta tra 180 e 260 milioni di euro, contro la precedente stima di 430- 510 milioni di euro.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 21,12 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 22,85. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20,16.