BNL BNP Paribas, accordo con Consorzio Italiano Biogas per agevolare accesso al credito

(Teleborsa) -e ilhanno firmato unaper agevolare l’accesso al credito delle imprese agricole associate, con l’obiettivo comune di favorire e stimolare lo sviluppo della produzione di biogas e biometano in agricoltura. Il percorso intrapreso da BNL BNP Paribas a sostengo dello sviluppo sostenibile si arricchisce così di un nuovo importante tassello, nel segno del supporto alle imprese che operano nel contesto delle fonti die nell’"Questo accordo si inserisce nella strategia della Banca per il supporto a imprese e filiere produttive – ha dichiaratoDirettore della Divisione Retail Banking di BNL BNP Paribas –. Anche per questo motivo abbiamo voluto creare il desk BNL Agrinetwork, specializzato in energie rinnovabili, circular economy e green. La transizione energetica è una delle più grandi sfide del nostro tempo e crediamo fermamente di poter contribuire al cambiamento positivo supportando, anche grazie ad un partner come il Consorzio Italiano Biogas, le imprese agricole che operano nel campo delle bio-energie".Il CIB collaborerà con la Banca mettendo a disposizione la propria, maturata in anni di esperienza nel settore, per la valutazione tecnica dei progetti e di investimenti sul biometano.“L’accordo raggiunto con BNL rappresenta uno strumento importante e strategico per dare nuovo slancio agli investimenti e alle opportunità previste dal percorso del PNRR per lo sviluppo del nostro settore. In questo momento la collaborazione con la rete bancaria è fondamentale per favorire l’accesso al credito e sostenere l’impegno della filiera per raggiungere gli obiettivi sfidanti posti dalla transizione ecologica e digitale.” ha affermato, Presidente CIB - Consorzio Italiano Biogas.La Banca mette quindi a disposizione delleassociate a CIB competenze e servizi di supporto finanziario evoluti, attraverso assistenza e consulenza qualificata dei propri specialisti in ambiti legati alle bioenergie. L’affiancamento normativo e finanziario è strumentale per la realizzazione di progetti produttivi di imprese agricole di ogni dimensione.