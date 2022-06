Brilla il mercato di Tokyo. Bene il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Sessione euforica per, nella prima seduta della settimana, seguita da altrettante piazze asiatiche toniche, che prendono spunto dalla chiusura in rally dei mercati americani. Il, ha detto che la Federal Reserve deve "agire in modo deciso e aggressivo per invertire la rotta e tenere sotto controllo l'inflazione".L'indice giapponesemostra un balzo dell'1,51%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,06% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Effervescente(+2,24%); come pure, ottima la prestazione di(+1,81%).Buona la prestazione di(+1,03%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento(+1,93%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,18%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,83%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,3%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 13 punti; preced. 14 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 53,3 punti).