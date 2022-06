Brilla Intesa Sanpaolo dopo via libera BCE a piano buyback

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,25% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce l'annuncio, venerdì sera, che la banca guidata da Carlo Messina avvia il piano di buyback da 3,4 miliardi approvato dall'assemblea a fine aprile ed autorizzato dalla BCE. Il CdA di Intesa Sanpaolo ha deliberato di dare esecuzione all'acquisto con un programma iniziale per 1,7 miliardi di euro e "di rinviare a un momento successivo, entro l'approvazione dei risultati al 31 dicembre 2022, le decisioni in merito all'esecuzione per il restante ammontare autorizzato".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 1,925 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 1,958. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 1,991, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.