Casa, Uecoop: ripresa mattone grazie a bonus e voglia sicurezza

(Teleborsa) - Per l’Unione europea delle cooperative (Uecoop)ed è da attribuire ai variper le ristrutturazioni ed alla ", che continuano a vedere nella casa un tradizionale bene rifugio anche adesso con il clima di incertezza e preoccupazione dovuto al conflitto in Ucraina".La casa nel 2022 fa segnare unricorda Uecoop, richiamando gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate, in aggiunta al dato Istat sui prezzi delle abitazioni e per il settore delle costruzioni che, con, ritorna per la prima volta a livelli di occupazione che non si vedevano da quasi dieci anni, con un balzo del +9,8% delle ore lavorate nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021"."Gli ultimi dati sull’edilizia– evidenzia Uecoop - sono undopo che il rincaro delle materie prime e prima ancora la pandemia hanno messo a dura prova la resilienza di imprese e cooperative impegnate nel settore. La possibilità di unaper la ripresa delle costruzioni che sono uno dei comparti con la più alta intensità di utilizzo di manodopera e capitali ed è in grado di offrire un contributo concreto alla ripresa del Paese".