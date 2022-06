Equita, nasce team di Sustainable Finance

Equita

(Teleborsa) -annuncia la costituzione di un team dedicato di sustainable finance per mettere a disposizione dei clienti l’expertise dei propri professionisti, continuando così a supportare investitori, aziende, imprenditori ed istituzioni nel delicato processo di integrazione della sostenibilità nei loro business., rispettivamente co-responsabile Investment Banking e co-responsabile Team di Ricerca, e. Questo impegno si affianca alle competenze sviluppate da Equita in questi anni in materia di finanza sostenibile: il team andrà a rafforzare il già solido track record del Gruppo nell’ambito della sostenibilità."Equita è da sempre coinvolta in iniziative dedicate alla sostenibilità, sia in termini di supporto alla comunità e al territorio sia in termini di business practices aziendali - ha commentato-. Il costante impegno, le competenze multidisciplinari dei nostri professionisti e il nostro track-record in operazioni di finanza straordinaria connesse al mondo ESG ci rendono un. Vogliamo dunque essere il punto di riferimento su questo importante tema per investitori, imprese ed istituzioni”.: è per questo che abbiamo costituito un team di sustainable finance dedicato - ha rilanciato-. In questi mesi abbiamo continuato ad integrare l’offerta con nuovi prodotti e servizi dedicati al mondo della sostenibilità, e continueremo a farlo anche in futuro, con l’obiettivo di supportare i clienti al meglio”.