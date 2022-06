Germania, FSC: effetti guerra sono gestibili per sistema finanziario

(Teleborsa) - "L'ha portato a un forte aumento dell'incertezza sui mercati finanziari. A livello mondiale, i rischi sono stati rivalutati e si è verificato un passaggio significativo da attività rischiose ad attività ritenute sicure. Le reazioni dei mercati finanziari, sebbene in alcuni casi considerevoli, si sono svolte per lo più in modo ordinato nei paesi occidentali. Finora". Lo afferma il Comitato tedesco per la stabilità finanziaria (FSC) nel rapporto periodico presentato oggi al Bundestag tedesco."Gliper il sistema finanziario tedesco nel suo insieme - ha aggiunto il Comitato - L'esposizione diretta degli intermediari finanziari tedeschi ai debitori in Russia, Ucraina e Bielorussia è complessivamente modesta. Tuttavia, lecon l'avvicinarsi della guerra. L'inflazione è aumentata in modo significativo, mentre le prospettive di crescita sono peggiorate".Il report ha preso in esame il, quindi l'analisi degli effetti della guerra è stata limitata. L'FSC comprende rappresentanti dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin), della Bundesbank e del Ministero federale delle finanze.