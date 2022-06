Gruppo Dott. Gallina: da Intesa Sanpaolo finanziamento di 7 milioni di euro con Garanzia Green di SACE

(Teleborsa) - Ammonta ae beneficia dellailspecializzata nella lavorazione di materie prime plastiche. Le risorse sono destinate alla produzione di una nuova gamma di lastre acriliche e in policarbonato realizzate attraverso il recupero e la rigenerazione di materiali usati, in linea con i criteri dell'economia circolare.Gli impianti troveranno collocazione nellodell'azienda, dove si punta a un forte efficientamento energetico dei processi. I materiali necessari per la produzione verranno raccolti attraverso un sistema di operatori logistici convenzionati. A piena capacità sarà possibile generare unIl Gruppo Gallina è caratterizzato da una buona diversificazione geografica dei mercati di riferimento. Il piano degli investimenti per il 2022 prevede un'ulteriore crescita, in particolare in USA, Turchia e Germania. In Italia, l'obiettivo primario è lae delnell'area ex Comau, edificio "laboratorio e immagine" per il quale è già attiva una linea di credito Intesa Sanpaolo.L'operazione rientra nell'ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile."In un contesto internazionale decisamente complesso e incerto, – ha dichiarato– stiamo comunque portando avanti progetti di crescita, caratterizzati anche da una visione ‘alta’, legata alla sostenibilità ambientale e al riciclo delle materie prime, garantendo occupazione e sviluppo al territorio".