L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+0,90%), andamento sostenuto per Reply

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 123.758,4, in aumento di 1.109,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte progresso a 707, dopo aver avviato la seduta a 691.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,66%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,86%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,05%.Tra ledi Piazza Affari, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,06%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,47%.