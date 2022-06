Notorious Pictures vola in Borsa, accordi internazionali per distribuire "The Honeymoon"

Notorious Pictures

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,14%.La società italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche ha concluso importanti accordi di vendita internazionali per “The Honeymoon”.Il film, prodotto da Notorious Pictures, è stato venduto in tutti i paesi europei (Inghilterra, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Francia, Olanda, Scandinavia, Albania, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro etc.), negli Stati Uniti d’America, Canada e diversi altri Paesi nel resto del mondo. Notorious Pictures manterrà i diritti di distribuzione diretta in Italia e Spagna.rivenienti dalle vendite internazionali e dallo sfruttamento nei paesi proprietari (Italia e Spagna) si attestano a circa Euro 7,5 milioni e saranno interamente di competenza dell’anno 2022.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,03%, rispetto a +0,29% del).Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,483 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,533. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,457.