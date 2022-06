Prosus e Naspers vendono azioni Tencent per finanziare buyback

Prosus

JD.com

(Teleborsa) -, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, e la sua controllante Naspers hanno annunciato che inizieranno a"regolarmente e in modo ordinato",, fintanto che i titoli scambiano pesantemente a sconto sul valore patrimoniale netto. Tencent è un colosso cinese dell'intrattenimento e dei videogiochi."Oggi annunciamo un programma di riacquisto di azioni a tempo indeterminato progettato per sbloccare nel tempo un valore significativo per i nostri azionisti - ha commentato Bob van Dijk, CEO di Prosus e Naspers - Prevediamo che il programma aumenterà significativamente i valori patrimoniali netti per azione di Prosus e Naspers., il cui valore prevediamo aumenterà nel tempo, pur mantenendo l'esposizione al significativo potenziale di creazione di valore di Tencent".Contemporaneamente, Prosus e Naspers hanno annunciato lain, che era stata distribuita a loro in quanto proprietari di azioni Tencent, raccogliendo proventi per 3,7 miliardi di dollari.