Wall Street resta al palo. Attesa per nuove misure G7

GE

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

Merck

Chevron

Caterpillar

American Express

Nike

Boeing

Salesforce

DOW

JD.com

NetEase

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Old Dominion Freight Line

Moderna

Lucid

Datadog

Crowdstrike Holdings

(Teleborsa) -. Gli investitori continuano ao se il recente rimbalzo sarà di breve durata. A incidere sul sentiment rimangono i dati dell'inflazione e le scelte delle banche centrali, che potrebbero spingere diversi paesi in recessione. "Lanegli ultimi mesi ma, a nostro avviso, non è lo scenario più credibile, in considerazione della ripresa dei servizi e degli elevati investimenti pubblici dopo la pandemia - commenta Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy - Inoltre, grazie ai buoni bilanci di banche, famiglie e imprese, se l’economia globale dovesse scivolare in recessione non si tratterebbe di una contrazione profonda".Prosegue intanto ilsulle Alpi bavaresi. I leader mondiali hanno ribadito, fornendo supporto finanziario, umanitario, militare e diplomatico "per quanto sarà necessario". Nella giornata di domani potrebbe essere annunciato un, oltre a un tetto massimo alle esportazioni russe di greggio e altri prodotti petroliferi.Sempre sul fronte diplomatico, il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan ha affermato che il presidente degli Stati Unitie il presidente cinesedovrebbero, data la crescente convergenza tra i membri della Nato e del G7 riguardo alla sfida rappresentata dalla Cina.Sul fronte macroeconomico, sono aumentati oltre le attese gliamericani a maggio 2022. Per quanto riguarda gli annunci societari,ha reso noto che ildopo la divisione del colosso USA in tre società., con ilche si attesta a 31.458 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.907 punti. In lieve ribasso il(-0,37%); sui livelli della vigilia l'(-0,19%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,49%.del Dow Jones,(+1,16%),(+1,04%),(+0,84%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%.(+4,36%),(+3,10%),(+2,32%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,57%.Scende, con un ribasso del 3,12%.Crolla, con una flessione del 3,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,03%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,4%)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -3,9%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 21%; preced. 21,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%).