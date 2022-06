Agricoltura, Pagni (ASES): stato di crisi inevitabile, combattere speculazione e siccità

(Teleborsa) - "Ilche può rendere irreversibile la crisi dell'agricoltura, piegata dalla, è lasui prezzi dei prodotti di prima necessità". E' quanto afferma, Presidente di, ong di riferimento della"Quello che chiediamo- afferma ancora - è unsu chi si sta approfittando in maniera indegna della crisi"."La transizione ecologica per la quale, non è rinviabile di un solo giorno. Domani non potremo sentirci dire che ci sono problemi burocratici e deve slittare. Ne va della sopravvivenza delle nostre famiglie. L'agricoltura come succede in ogni guerra deve tornare a sfamare le nazioni. E la prima cosa da fare è", sostiene Pagni, aggiungendo "in Italiain grado di creare. Ma le dichiarazioni sono finite. Senza i fatti l’agricoltura italiana rischia il collasso ”.