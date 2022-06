Api e corretta nutrizione, prosegue viaggio di Stefano Guindani e Banca Generali nella sostenibilità

Banca Generali

(Teleborsa) - A inizio Novecento, Albert Einstein pronunciò una frase che, ai più, sembrò inutilmente apocalittica: "Se lescomparissero dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita". Oggi, però, questa citazione del fisico tedesco suona come un ultimatum non più ignorabile, in quanto le api stanno scomparendo e ciò comporta un serio rischio anche per gli esseri umani. Parte da qui il racconto del, il progetto diconper approfondire lo stato dell'arte del processo di raggiungimento dei 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030.In questa occasione, l'obiettivo di Stefano Guindani si è soffermato ad indagare la situazione relativa al Sustainable Development Goal (SDG) numero 2 "Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile". E per farlo, il fotografo è andato in Israele, nei pressi di, per scoprire une consentir loro di dare il proprio fondamentale contributo per migliorare la capacità nutritiva del nostro Pianeta. I nuovi scatti sono disponibili a partire da oggi sui canali Instagram di Stefano Guindani e Banca Generali.Qui Saar Safra ha inventato, un progetto pensato per aiutare gli apicoltori e le popolazioni di api. Safra ha sviluppato un vero e proprioche si prende cura del ciclo di vita delle api. Alimentato a energia solare, BeeHome èe non si limita a proteggere le api da intemperie o agenti esterni. "È straordinario vedere come con le conoscenze tecnologiche e l'intelletto, oggi stiamo cercando di porre rimedio ai danni che involontariamente abbiamo portato all'ecosistema delle api. È solo grazie alla conoscenza e alla ricerca scientifica che miglioreremmo le condizioni di vita sul pianeta di tutti i suoi abitanti", ha commentato Stefano Guindani.Presentato lo scorso 15 settembre 2021 a Milano, BG4SDGs – Time to Changeal fine di approfondire tutti i 17 SDGs dell’Agenda ONU 2030. Per ciascuno di essi, la chiave adottata dal fotografo sarà duplice: da un lato si punta ad evidenziare l’azione negativa dell'uomo sull'ambiente e sulla comunità, dall’altro come lo stesso genere umano abbia invece una straordinaria capacità di recupero attraverso soluzioni innovative e sostenibile.