Brillante Piazza Affari, Saipem non fa prezzo

Saipem

Mediobanca

Generali

OVS

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

ENI

Moncler

Stellantis

Amplifon

Inwit

DiaSorin

OVS

Saras

Autogrill

Alerion Clean Power

Antares Vision

SOL

Ariston Holding

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Come nella giornata di ieri, anche oggi le azioni die i diritti legati all'da 2 miliardi di euro non riescono a fare prezzo. Salgono, dopo i forti ribassi di ieri in seguito allae all' incertezza sulla successione e sulla gestione delle partecipazioni.Positivadopo che ieri sera, a mercati chiusi, è stata data notizia dellacon tutti gli azionisti diper la possibile acquisizione del 100% della società entro novembre prossimo.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,059. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,26%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +191 punti base, con ildecennale che si posiziona al 3,54%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,81%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,87%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,16%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,14% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.248 punti. In rialzo il(+0,78%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,49%),(+2,10%),(+2,00%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.di Milano,(+2,47%),(+2,31%),(+2,08%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,27%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i dati08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 84 punti; preced. 85 punti)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 21%; preced. 21,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%).