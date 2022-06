Cauti i mercati asiatici, crolla Tencent

Prosus

(Teleborsa) -, con le borse della Cina continentale e del Giappone che sono comunque in aumento.dopo che ieri, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, e la sua controllante Naspers hanno annunciato che inizieranno a vendere un numero limitato del colosso cinese dell'intrattenimento e dei videogiochi "regolarmente e in modo ordinato", riacquistando contemporaneamente azioni proprie.sono in aumento poiché i principali produttori come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti non dovrebbero essere in grado di aumentare significativamente la produzione. Allo stesso tempo, permangono le preoccupazioni per un calo dei consumi se l'economia globale entra in recessione.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,39%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per, che scambia con lo 0,58%, e per, che sale dello 0,25%.In lieve ribasso(-0,41%); in frazionale progresso(+0,33%). In frazionale calo(-0,55%); guadagni frazionali per(+0,65%).La giornata del 27 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,14%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,12%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,84%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,9%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,3%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 13 punti; preced. 14 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 52,7 punti; preced. 53,3 punti).