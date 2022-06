Debole la Borsa di New York, giù i titoli growth

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

materiali

United Health

Chevron

Merck

Walgreens Boots Alliance

Salesforce

Nike

Boeing

DOW

Baidu

JD.com

NetEase

Qualcomm

Lucid

Okta

Zscaler

Docusign

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 31.438 punti, mentre, al contrario, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.900 punti.Inil(-0,81%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,46%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,78%) e(+0,81%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,08%),(-1,05%) e(-0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,09%),(+1,94%),(+1,40%) e(+1,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,99%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,73%.Tra i(+2,58%),(+2,52%),(+2,44%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,95%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,86%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,72%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 21%; preced. 21,2%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,5%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100,9 punti; preced. 106,4 punti)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,5%; preced. 6,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,96 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%).