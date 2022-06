Dl semplificazioni, Confindustria: per imprese pochissime misure

(Teleborsa) -Così il quadro normativo non migliora e gli adempimenti non diminuiscono. Serve più semplificazione. In questo contesto, il- così come formulato - non è in grado di fornire un valido sostegno alle imprese, nè di imprimeresu adempimenti eLo ha detto il direttore generale di Confindustria,in audizione sul dl Semplificazioni Fiscali nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. "Il provvedimento - ha aggiunto - consta, in totale, die vestono il cappello" della semplificazione misure che si limitano ad integrare precedenti disposizioni o che ne definiscono più chiaramente gli ambiti di applicazione"."Occorre intervenire sulle sanzioni amministrative perdistinguendo bene chi commette errori in buona fede da chi tenta la frode. Va rimarcata la necessità di intervenire parallelamente sull'attuale impostazione del regime sanzionatorio amministrativo"In particolare - ha aggiunto - per i crediti di imposta aventi natura agevolativa,in ambito sanzionatorio amministrativo, tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti, da rintracciare nella sussistenza o meno di uncome precisato anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione e come"Le imprese sperimentano quotidianamentehe - come diciamo spesso -lo sviluppo del Paese, imbrigliando l'attività dei contribuenti in una congerie di rigidità legislative e burocratiche. Per Confindustria semplificare e razionalizzare il quadro normativo