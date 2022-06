EssilorLuxottica, AD Milleri nominato anche presidente fino a fine mandato

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi, ha reso omaggio al Presidente Leonardo Del Vecchio, scomparso ieri mattina.Durante il meeting, il Consiglio di Amministrazione haper la durata residua del mandato. Francesco Milleridi EssilorLuxottica.Il Consiglio ha altresì deciso di "prendere in considerazione i vantaggi di" tra i propri Amministratori Indipendenti. Entro la fine dell'anno verrà presa una decisione definitiva in merito.Il Consiglio ha inoltre confermato Paul du Saillant come Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.Nella medesima riunione, il Consiglio ha anche nominato per cooptazione tra i propri membri Mario Notari. Mario Notari è Professore Ordinario di Diritto Commerciale dell’Università Bocconi di Milano e membro del collegio dei docenti del Phd in Business Law della stessa Università. È fondatore e socio dello studio associato “ZNR notai” a Milano.Già membro del Consiglio di Amministrazione di Luxottica Group dal 2015 al 2018, è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di DelfinNotari sarà Amministratore non Indipendente nel Consiglio di EssilorLuxottica. La sua nomina verrà sottoposta al voto durante la prossima Assemblea Annuale degli Azionisti della Società.