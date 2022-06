IVASS: compagnie solide, ridotte esposizioni verso Russia e Ucraina

(Teleborsa) -pur riducendosi sia il prezzo medio, oggi pari asia i differenziali territoriali,Leanche normative, adottate negli ultimi dieci anni "hanno consentito di ottenere nel corso del tempo una riduzione dei prezzi del"incidendo in modo sensibile sui prezzi delleL'avvertimento arriva dal presidente dell'(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni),ella sula relazione all'assemblea annuale dell'Istituto.per le autovetture, in Italia, il premio medio ammonta aSono assicurati, su cui si registrano 1,7 milioni di sinistri (1,4 milioni nel 2020), per un costo medio di 4.516 euro. Per i cil premio medio ammonta a 249 euro (-3,8%). Sono assicurati 4,2 milioni di veicoli, su cui si registrano(103 mila nel 2020), per un costo medio di 6.761 euro. La diffusione della scatola nera, oggi adottata da piu' del 20 per cento degli automobilisti assicurati, "ha contribuito alla riduzione dei prezzi incentivando l'adozione di comportamenti di guida responsabili: si stima che la scatola nera riduca la sinistrosità di circa il 20 per cento, rendendo cosi' possibile l'applicazione di tariffe piu' basse per chi l'adotta".Preoccupa tuttavia, a giudizio di Signorini, "l'emergere di strategie di prezzo che fanno leva sugli elementi di 'lock in'. Data la sostanziale intrasferibilità tra una compagnia e l'altra dei dati sulle abitudini di guida, per l'assicurato che adotta la scatola nera la probabilità di cambiare compagnia alla scadenza del contratto si riduce di circa il 60 per cento, attenuando la spinta concorrenziale". Stime Ivass, basate su un campione di circa 4 milioni di contratti, sembrano indicare che il maggior tasso di ritenzione dei clienti dotati di scatola nera "agevoli l'adozione da parte delle compagnie di strategie di prezzo basate sull'aumento del premio al crescere degli anni di permanenza". Se questo fatto fosse confermato,ognerebbe mitigare il problema rendendo disponibili e trasferibili da una compagnia all'altra i pochi dati chiave rilevabili dalle scatole nere", ha aggiunto Signorini. Sta per entrare a pieno regime, poi, il preventivatore pubblico, appena pubblicato il regolamento che lo rende obbligatorio per imprese e intermediari. L'obiettivo "e' accrescere la concorrenza e l'efficienza del mercato della Rca". Ivass prevede "un uso attivo da parte degli acquirenti e un'applicazione scrupolosa e fedele da parte dei venditori, imprese e intermediari", ha concluso il presidente dell'Ivass.Le tensioni di mercatoha spiegato il presidente. Tenuto conto della situazione, Ivass sta mantenendo il monitoraggio degli indici di solvibilità stabilito durante la pandemia e ha chiesto alle compagnie e ai gruppi di continuare a fornire aggiornamenti mensili. L'indice di solvibilità delle compagnie italiane "è influenzato dal livello dei tassi privi di rischio e dagli spread riferiti all'Italia". Il primo incide sia sull'attivo (titoli), sia sul passivo (valore attuale delle passività assicurative). Il secondo sull'attivo: l'incremento del differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani ha un impatto diretto sul bilancio Solvency II, che prevede una valutazione degli attivi a prezzi di mercato. Le compagnie italiane detengono titoli di Stato italiani perquindi l'indice patrimoniale è sensibile a variazioni dello spread sovrano dell'Italia. Con uno spread positivo e variabile, il portafoglio ha una redditività più elevata ma è esposto alle oscillazioni di valore in caso di turbolenze finanziarie. L'aumento dello spread "si è accompagnato - ha spiegato nella relazione all'assemblea annuale - a un netto rialzo della curva dei tassi di interesse privi di rischio rilevata da Eiopa, fatto che influenza inveceanche in senso positivo, grazie alla riduzione del valore attuale delle passività assicurative".Dall'indagine Invind, condotta da Bankitalia e diffusa dall'Ivass,Tra le imprese piccole e medie, hanno ampia diffusione solo le tradizionali coperture dei danni per incendio e furto e della responsabilità civile verso terzi e dipendenti. Piu' ampia e' la diffusione delle coperture assicurative tra le imprese maggiori, specie per i rischi informatici (39 per cento per le imprese sopra i 200 addetti, 18 sotto i 50), per credito e cauzione (55 contro 34) e per i rischi naturali e climatici (89 contro 73). Da quanto emerso dall'indagine, gli imprenditori percepiscono i premi elevati rispetto al danno atteso (56 per cento delle risposte) e stigmatizzano l'assenza di informazioni adeguate sui contratti (38). Nel complesso, la bassa diffusione di coperture assicurative dipende sia dalla domanda (percezione del rischio, sottovalutazione da parte dell'imprenditore) sia dall'offerta (mancanza di informazione e chiarezza da parte delle compagnie) e fornisce indizi sui