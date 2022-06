L'indice delle aziende sanitarie si muove verso il basso (-0,78%), seduta in ribasso per Amplifon

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Amplifon

DiaSorin

Pierrel

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Andamento depresso per il, nonostante un andamento in frazionale rialzo delIlsi attesta a 232.561,4 al di sotto di 1.819,9 punti dalla chiusura precedente. Fa meglio l'che migliora dello 0,34%, dopo un inizio di seduta a quota 834.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, retrocede, con un ribasso dell'1,64%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Tra ledi Piazza Affari, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1,22%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,95%.