Mims, al via Piano per ridurre dell'80% cantieri stradali e autostradali tra luglio e settembre

(Teleborsa) - Dal 1 luglio al 15 settembre scatta ilche ilha concordato con l'Anas e i gestori autostradali. In particolare, – spiega il Mims in una nota – verranno progressivamente sospesi i lavori nel corso dei mesi estivi sulle strade di interesse nazionale e sulle autostrade, mentre verranno aumentati il personale adibito al soccorso e i canali di informazione al fine di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti. Avviato su iniziativa del, ilha consentito di valutare preventivamente le possibili situazioni critiche, individuare soluzioni alternative ed effettuare una programmazione dei cantieri per attività di manutenzione e adeguamento, prevedendone la sospensione nei casi particolarmente impattanti sulla circolazione nei periodi di maggiore traffico, in particolare nei fine settimana e durante i giorni di elevata mobilità automobilistica.L'attuazione del Piano comporterà unarispetto a quelli originariamente previsti, permettendo l'uso dell'intera carreggiata e migliorando la viabilità. Per i cantieri interessati da interventi di manutenzione ordinaria è inoltre prevista una gestione flessibile che consente al concessionario di chiuderli rapidamente in caso di formazione di code. Gli interventi di manutenzione programmata riprenderanno regolarmente dopo il 15 settembre.In considerazione dell'elevato numero di spostamenti previsti e di eventuali criticità che possono verificarsi sulla rete stradale e autostradale, il Piano contempla anche l'e dei canali dedicati alle informazioni sul traffico. Viene inoltre confermato il(Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità) che ha predisposto il Piano per l'estate, mettendo a disposizione informazioni utili e accessibili a tutti coloro che si metteranno in viaggio durante i mesi estivi.Infine, il Ministero ricorda che, in caso di ritardi connessi alle attività dei cantieri che non possono essere sospesi per motivi di sicurezza, prosegue l'iniziativa diconcordata tra il ministero e la società nell'ambito dell'ultimo aggiornamento della convenzione.