Omicron 5 guida rialzo dei contagi in Italia

(Teleborsa) - Ormai da qualche settimana stiamo assistendo, a differenza ad esempio dello scorso anno quando l'inizio dei mesi estivi rappresentava anche lain vista della ripresa in autunno. Stavolta, invece, la"E' di lampante evidenza che rispetto ai due anni precedenti. La ragione di questo incremento è dovuta sia al venir meno delle misure di protezione e all'alta contagiosità delle varianti oggi circolanti. Oltre a essere più contagiose, queste varianti sanno sfuggire alla risposta immunitaria e in particolare agli anticorpi. Oggi le re-infezioni sono intorno all'8%, mentre con la variante Deltaeravamo al 2%"". Lo ha dettopresidente del Consiglio superiore di Sanità, intervenendo su SkyTg24."L'indice di contagiosità delle varianti attuali - ha proseguito - è tra il 15 e il 18, il ceppo originale di Wuhan aveva un tasso di 2-3, la variante Delta si assestava al 7. Queste variante eludono la risposta anticorpale, mentre i vaccini continuano a essere efficaci contro la forma più grave della malattia. Ora le varianti BA.4 e BA.5 stanno per diventare dominanti".Per Locatelli "Poi ci sono dei picchi, come quelle di queste settimane, in cui possiamo definirci ancora in una fase di espansione e di larga circolazione virale,"Va chiaramente riconosciuta che tutte le varianti emerse nell'ultimo periodo, anche se pur significativamente piu' contagiose, si connotano perIntanto, la, daper i visitatori internazionali nell'ambito delmesso a punto dalla Commissione sanitaria nazionale di prevenzione e contrasto del nuovo coronavirus.