Open Fiber porta la fibra ottica a Pordenone. WINDTRE subito attiva con offerte Casa

(Teleborsa) -, abilitando gli operatori all'offerta di servizi digitali di ultima generazione con una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo.condella "città dipinta".A Pordenone, Open Fiber guidata da Mario Rossetti ha aperto la. Il piano per la città prevede uncomplessivo diretto didi euro per raggiungere con la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) un totale di circatra case, negozi e uffici.Il, che si svilupperà per circa 165 chilometri (pari a circa 12 mila km di fibra da posare), sarà realizzata mediante il, così da ridurre al minimo l’impatto sul territorio e i possibili disagi per i cittadini., che garantisca performance, permettendo così l’utilizzo di tutti i servizi innovativi, e ormai indispensabili, abilitati dal digitale, quali ad esempio: la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza, i servizi avanzati della Pubblica Amministrazione, l’Internet of Things, lo streaming online di contenuti in HD, e ancora, applicazioni Smart City come la mobilità sostenibile, il controllo elettronico degli accessi, il monitoraggio ambientale e la gestione dell’illuminazione pubblica., non vende perciò servizi al cliente finale ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso a tutti gli operatori interessati.con le offerte per Internet a casa. "L'ulteriore estensione della super fibra FTTH nel Friuli-Venezia Giulia offre a cittadini e imprese di questo territorio così importante un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità", spiega, Chief Commercial Officer di WINDTRE, aggiungendo "la nostra rete ultrabroadband abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento e la fruizione di contenuti in streaming e on-demand".La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile con l'offerta, che mette a disposizione navigazione illimitata fino a 1 Gigabit e modem Wi-Fi 6 incluso per una maggiore copertura, velocità, stabilità di connessione oltre alla possibilità di avereper 12 mesi a Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia. Disponibile anche la versionecon la varietà e qualità dell'intrattenimento di Netflix, con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su 2 schermi in contemporanea.