Pandemia, agricoltura resiliente. Su digitalizzazione "ancora molto da fare"

(Teleborsa) -Meno di un’azienda agricola su cinque ha dichiarato di aver subito particolari conseguenze dall’emergenza sanitaria da Covid-19 (17,8%)". Lo ha detto il Presidente dell'Istataprendo i lavori della giornata dedicata alla presentazione dei dati emersi dalcheLarestituzione tempestiva dei dati, per la quale Istat si è impegnato, metterà a disposizione degli stakeholder informazioni essenziali per le politiche e per le scelte, soprattutto nella"L'agricoltura italiana è andata riducendosi nel numero di aziende, che però sono divenute più grandi. In 38 anni, sono scomparse 2 aziende su 3, e nello stesso tempo la loro dimensione media è più che raddoppiata: la SAU - Superficie Agricola Utilizzata - è passata da 5,1 a 11,1 ettari medi per azienda".Il secondo aspetto che emerge dai dati è chemantiene la propria impronta familiare, mentre l’intensità di manodopera si riduce. Nel 2020, in oltre il 98% delle aziende agricole si trovava manodopera familiare, anche se nella forza lavoro è stata progressivamente incorporata manodopera non familiare, che ha raggiunto 2,9 milioni, cioè il 47%. Nel 2010 era il 24,2%, più o meno la metà. Negli stessi 10 anni, lan termini di addetti, e il 14,4% in termini di giornate standard lavorate".Per la. Il settore è approdato ancora solo marginalmente all’adozione di tecnologie digitali, sebbene la quota di imprese che si sono digitalizzate sia quasi quadruplicata in dieci anni, dal 3,8% nel 2010 al 15,8% nel 2020.Come prevedibile, sonoInfatti, laddove la leadership è esercitata da persone fino a 44 anni il tasso di digitalizzazione arriva al 32,2%; dove invece i dirigenti hanno più di 65 si ferma al 7,6%".