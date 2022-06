Wise, ricavi ancora in crescita ma margini deludono

Wise

(Teleborsa) -, azienda britannica precedentemente nota come TransferWise e che opera nel settore dei servizi di trasferimento di denaro, ha registratopari a 559,9 milioni di sterline nell'anno fiscale al 31 marzo 2022, in aumento del 33% rispetto all'esercizio precedente. L'è stato di 121,4 milioni di sterline (+12%), mentre l'si è assestato a 21,7% (in diniminuzione di 4,1 punti percentuali rispetto allo scorso anno). Gli analisti, secondo un consensus compilato da Bloomberg, si aspettavano ricavi per 556 milioni di sterline e un Adjusted EBITDA di 129,6 milioni di sterline."Abbiamo visto icrescere del 40% anno su anno a 76 miliardi di sterline e abbiamo aiutato i nostri 13 milioni di clienti a risparmiare quello che stimiamo essere oltre 1 miliardo di sterline di commissioni - ha commentato il- Ma questo rimane solo l'inizio per Wise. Oggi, milioni di persone e aziende continuano a essere sovraccaricate e scarsamente servite da banche e altri fornitori., a creare funzionalità per un'esperienza bancaria internazionale fluida e piacevole".