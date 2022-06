Zurich Italia conferma impegno verso le microimprese con Zurich Impresa Smart

(Teleborsa) -, una soluzione assicurativa completa, flessibile e altamente personalizzata,con garanzie specifiche contro i rischi che possono comprometterne lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.La compagnia di assicurazioni conferma infatti l'attenzione e, , che rappresentano il 95% del totale delle PMI. Di qui la necessità disui principali rischi per le attività imprenditoriali e artigianali, potendo contare su strumenti innovativi per una loro gestione ottimale, nonché sulla capacità di consulenza della propria rete distributiva, estesa in modo capillare su tutto il territorio nazionale."Le piccole realtà artigianali e imprenditoriali rappresentano il cuore pulsante del tessuto economico del Paese, ma ad oggi solo una minima percentuale è assicurata per danni indiretti. Con Zurich Impresa Smart, vogliamo tutelare imprenditori e artigiani locali da tutti i rischi specifici del loro business, offrendo loro la sicurezza e la tranquillità necessarie per gestire al meglio l’azienda", spiega Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia.La nuova soluzione copre microimprese fino a cinque dipendenti e offre. Per garantire la massima personalizzazione e flessibilità, la nuova soluzione consente inoltre di. Grazie alla copertura, il titolare dell’attività e i suoi collaboratori potranno ricevere una diaria giornaliera in caso di mancata attività dovuta a infortunio o malattia. Si potrà inoltre contare su un servizio di, a cui rivolgersi per ricevere. Sono possibile, tra cui Incendio e Danni ai beni, Furto, Responsabilità Civile danni ai terzi e Tutela Legale, grazie alla quale imprenditori e artigiani potranno contare su una copertura legale completa.