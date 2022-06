Coronavirus in Italia, tasso positività balza al 26,4%. Speranza: Sfida ancora aperta

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di(la metà rispetto a ieri quando erano stati oltre 700 mila) con ilche schizza aldecessi.Dopo oltreQuesti i numeri diffusi oggi, mercoledì 29 giugno, diffusi dal Ministero della Salute. Numeri che dimostrano che questa del Covid "è una sfida aperta", dice il ministro della Salute, Roberto Speranza per il qualeIntanto, i sintomi del Long Covid interessano circa 4 bambini su 10 sotto i 14 anni guariti dal Sars-CoV-2, durano almeno un paio mesi e spesso riguardano disturbi gastrointestinali o difficoltà a concentrarsi. A studiarli in modo approfondito, il più ampio studio condotto finora in materia e pubblicato sulla rivista 'The Lancet Child & Adolescent Health'.Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, sono state somministrate fino ad oraSono 48.651.795 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,11% della popolazione interessata. Sono 39.766.469 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 83,36% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Iche hanno ricevuto almeno una dose sono 1.396.692.