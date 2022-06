Fininvest, utile 2021 supera livello pre-pandemia. A famiglia Berlusconi dividendi per 150 milioni

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, ha approvato ildi 27 milioni dell'esercizio precedente, che scontava il venir meno della contabilizzazione dei dividendi delle partecipate a causa della pandemia - ed esaminato quello, unpari a 374 milioni (con una redditività salita dal 6 a quasi il 10%) e unin confronto ai 141,2 milioni del 2020 e in netto miglioramento anche sul 2019 (220,3 milioni)."Le pesanti incertezze che a livello planetario gravano su questo primo scorcio del 2022 non possono minimamente inficiare gli eccellenti risultati conseguiti dal Gruppo Fininvest nel corso del 2021" - sottolinea Fininvest in una nota -. ": la svolta positiva fatta registrare dal quadro economico e finanziario in tutto il mondo dopo la drammatica crisi pandemica, e la capacità che il gruppo ha avuto di reagire alla crisi in modo deciso e tempestivo sul fronte dell'efficienza e del miglioramento dei processi, così da farsi trovare pronto a cogliere le nuove opportunità che la ripartenza complessiva ha generato".

Alla famiglia Berlusconi vanno dividendi per complessivi 150 milioni, in aumento rispetto ai 100 milioni dello scorso anno.