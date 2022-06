Giornata no per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude le contrattazioni in deciso ribasso, riavviando il trend negativo dell'ultimo periodo, sull'onda delle politiche restrittive delle banche centrali. Unico sollievo il buon andamento delle banche, dopo l'annuncio dei dividendi, e del settore viaggi, per effetto dello stop alle restrizioni Covid in Cina.A New York, forte calo del(-1,56%), che ha toccato 30.947 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 3.822 punti, in netto calo del 2,01%.Pessimo il(-3,09%); sulla stessa linea, in forte calo l'(-2,26%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,03%),(-3,01%) e(-2,92%).Tra i(+1,69%),(+0,67%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,91%.Crolla, con una flessione del 5,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,17%.Tra i(+3,48%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,29%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,83%.In perdita, che scende del 6,38%.