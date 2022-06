Saipem condannata da Corte di Algeri per progetto GNL. Impugnerà sentenza

Saipem

(Teleborsa) -nell'ambito del procedimento penale in corso dal 2019 in Algeria relativo ad presunte tangenti per l'assegnazione del progetto GNL3 Arzew nel 2008. Più in dettaglio Saipem, la controllata algerina Saipem Contracting Algéri e Snamprogetti Algeria Branch erano state accusate di "maggiorazione dei prezzi" nell'ambito dell’aggiudicazione del contratto per il progetto a GNL e di "false dichiarazioni doganali".La Corte di Appello di Algeri, relativamente ad entrambi i capi di accusa, ha oggidel 14 febbraio 2022. Tale sentenza aveva stabilito a carico delle tre società, di cui circa 60 milioni di euro quali ammende e circa 139 milioni di euro quali statuizioni a favore delle parti civili.Saipem precisa che lala validità dellae la realizzazione degli obiettivi del, in quanto aveva già accantonato nel bilancio al 31 dicembre 2021 un onere di pari importo, il cui versamento era rimasto, peraltro, sospeso a seguito dell’impugnazione dinanzi alla Corte di Appello.Ricordando che sullo stesso fatto l'autorità giudiziaria italiana aveva pronunciato, il 14 dicembre 2020, sentenza di assoluzione in via definitiva,assieme aannunciano chepresso la Corte Suprema algerina ladi Algeri. Tale impugnazione sospenderà gli effetti della sentenza di appello quanto alla decisione relativa alle ammende (pari a circa 60 milioni di euro) mentre le(pari a circa 13 milioni di euro) sonoanche in pendenza dell’impugnazione.Frattanto, lein Borsa, sono risalite questa mattinarispetto alla chiusura di ieri, dopo chea seguito dell'avvio lunedì 27 giugno dell'aumento di capitale iper-diluitivo da 2 miliardi di euro. In effetti, isono in asta di volatilità e non riescono a fare prezzo, evidenziando una