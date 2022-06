A2A, Alessandro Manfredini è il nuovo presidente di Aipsa

(Teleborsa) -, è stato nominato oggiin occasione dell'Assemblea Ordinaria di Aipsa, tenutasi presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Milano.Gia` vicepresidente Aipsa dal 2018 al 2021,ha conseguito le Lauree in Giurisprudenza all'Universita` "La Sapienza" di Roma e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna presso l'Universita` di Tor Vergata di Roma. Dopo un decennio di esperienza come Ufficiale dei Carabinieri e` stato Security manager del Gruppo Espresso, direttore della Sicurezza Aziendale e dei Servizi Generali di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e fondatore della societa` di consulenza strategica in materia di gestione dei rischi AlfaMike Consulting. Tutor in conferenze, seminari, corsi di formazione anche a livello universitario si e` specializzato in Enterprise Security, in protezione dei dati e cyber security, fraud management e modelli di organizzazione e gestione.