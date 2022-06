Bollette, all'orizzonte nuovi rincari: il Governo prepara nuovi aiuti per imprese e famiglie

(Teleborsa) - Nuoviin arrivo per le famiglie sulleper luce e gas. In attesa che oggi l'renda note ufficialmente le nuove tariffe riservate al mercato tutelato, nell’ultima settimana, dal 20 al 26 giugno, ildell’energia elettrica nella Borsa del(Gme) è stato pari a 327,54 euro/MWh, in netto rialzo rispetto a 262 euro della settimana precedente. Ma i prezzi all’ingrosso sono solo una delle componenti che influiscono sulle bollette die dunque gli aumenti comunicati dal Gme fanno presagire ulteriori rincari in bolletta. Nomisma energia ha stimato per il terzo trimestre rialzi del gas del 27% e della luce del 17%.Il Governo sembra deciso ad accelerare quindi con un nuovo. Per questo motivo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato con giorno di anticipo il vertice Nato di Madrid per raggiungere Roma e presiedere il Consiglio dei ministri. Già da qualche giorno Palazzo Chigi ha iniziato a valutareper famiglie e imprese per mitigare un salasso che non sembra potrà terminare a breve, anche a causa del contesto geopolitico ed economico delineato dal conflitto in Ucraina. È quindi in arrivo undel governo in soccorso di famiglie e imprese.Nell’aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica contenuto nel Programma trimestrale di emissione, il Ministero dell’Economia ha già spiegato che entro il 30 giugno dovrebbe arrivare in Parlamento il, con l’aggiornamento delle previsioni di finanza pubblica. In quell’occasione sarà valutata la disponibilità finanziaria di ulteriori misure per calmierare il costo dell’energia sino a fine anno.