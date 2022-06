Convergenze, completata l'acquisizione del 100% di Positivo

Convergenze

(Teleborsa) -, operatore di tecnologia integrato quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, ha, azienda di telecomunicazioni attiva provincia di Salerno. L'operazione era stata annunciata il 30 marzo 2022. Positivo ha chiuso il 2021 con ricavi pari a circa 1,15 milioni di euro, un EBITDA adjusted di circa 0,02 milioni di euro e un EBITDA adjusted margin di circa il 2,1%.L'operazione "ha unadi grande rilievo in quanto consente a Convergenze di, creando maggior valore aggiunto mediante lo sfruttamento del cross-selling sull'attuale portafoglio clienti di Positivo, contribuendo alla crescita e al consolidamento della posizione nel territorio, al fine di diventare sempre più l’operatore TLC di riferimento per la provincia di Salerno", si legge in una nota.