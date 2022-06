DEME Group si è quotato su Euronext Brussels

DEME Group

(Teleborsa) -, società belga leader nei settori altamente specializzati di dragaggio, bonifiche, infrastrutture marine, energia offshore e bonifiche ambientali, si è(ticker: DEME). Il prezzo di ammissione è stato fissato in 96 euro per azione. Ladi mercato all'IPO è di. Nel 2021 la società ha realizzato un fatturato di 2,51 miliardi di euro e un EBITDA di 469 milioni di euro.Con oltre 145 anni di esperienza e, DEME intende "lavorare per un futuro sostenibile offrendo soluzioni per sfide globali" come l'innalzamento del livello del mare, l'aumento della popolazione, la riduzione delle emissioni, fiumi e suoli inquinati e scarsità di risorse minerarie. Ha una, supportata da un'ampia gamma di attrezzature ausiliarie."La quotazione su Euronext Brussels darà al gruppo DEME la- ha commentato il CEO Luc Vandenbulcke - In quanto società quotata in borsa, il nostro obiettivo rimane quello di far crescere la nostra impronta geografica in tutti i segmenti del gruppo DEME, mantenendo la sostenibilità e la sicurezza al centro assoluto delle nostre operazioni".