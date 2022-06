Enel prosegue l'acquisto di azioni proprie

Enel

(Teleborsa) -ha comunicato di avere, tra il 20 e il 24 giugno 2022, complessiveal prezzo medio ponderato per il volume di 5,4063 euro per azione, per unpari aL'operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 16 giugno circa l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie disposto in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2022 e deliberato a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2022.Dall’inizio del Programma, il gruppo energetico ha acquistato 454.500 azioni proprie (pari allo 0,004470% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 2.460.603,988 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, Enel detiene complessivamente al 24 giugno, 5.343.652 azioni proprie, pari allo 0,052560% del capitale sociale.Nel frattempo a Piazza Affari,si muove in territorio negativo e si attesta a 5,217 euro, con un calo del 3,42%.