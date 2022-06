Forte calo del mercato americano su timori per recessione

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, con gli investitori che sono sempre più. Pesano le indicazioni arrivate ieri dal forum della BCE a Sintra (Portogallo), con l'attesa tavola rotonda a cui hanno partecipato Christine Lagarde, Jerome Powell e Andrew Bailey.ha ribadito che, nonostante il suo doppio mandato (stabilità dei prezzi e piena occupazione), "il lavoro della FED è di trovare la". I timori sono per il fatto che le misure messe in campo per tentare di ridurre l'inflazione galoppante facciano tornare la recessione a livello globale. L'S&P 500 è sulla buona strada per la sua peggiore prima metà dell'anno dal 1970.Intanto, il presidente degli Stati Unitiha intanto comunicato che gli USA annunceranno presto 800 milioni di dollari in aiuti supplementari per l'Ucraina. "", ha detto Biden in una conferenza stampa a margine del vertice Nato a Madrid.Sul fronte macroeconomico, sono diminuite meno delle attese le richieste dinegli Stati Uniti nella settimana al 25 giugno 2022. Il, una misura chiave dell'inflazione statunitense, ha evidenziato una variazione positiva del 4,7% su anno (contro un +4,9% del mese precedente e un +4,8% atteso dagli analisti).Per quanto riguarda le trimestrali di grandi aziende,ha registrato un, a causa dell'accordo sugli oppioidi con la Florida e da una diminuzione delle vendite di farmacie negli Stati Uniti, derivante dal calo della domanda di vaccinazioni contro il Covid-19.hasu utili e ricavi trimestrali rettificati, oltre a fornire una previsione ottimista per l'intero anno fiscale.ha battuto le stime su utili e ricavi trimestrali nell'ultimo trimestre, mentreha abbassato la sua guidance per l'intero anno fiscale, citando un'e un rallentamento delle vendite di case., con ilche accusa un ribasso dell'1,59%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 3.759 punti. In forte calo il(-1,72%); sulla stessa linea, pesante l'(-1,65%). Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei(-2,24%),(-2,00%) e(-1,79%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,38%.Seduta negativa per, che scende del 3,95%.Sensibili perdite per, in calo del 3,48%.In apnea, che arretra del 2,73%., con un aumento dello 0,72%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,85%.Scende, con un ribasso del 4,77%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 228K unità; preced. 233K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 58 punti; preced. 60,3 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 52,4 punti; preced. 57 punti).