Gazprom, azionisti bocciano maxi dividendo. Continua crisi del gas in Europa

Uniper

(Teleborsa) - Gli azionisti dihanno. Se la proposta del CdA fosse passata, il colosso petrolifero russo (controllato dal governo) avrebbe pagato il dividendo più elevato della propria storia e nella storia delle aziende quotate russe. Invece, si ritrova ora a non staccare una cedola annuale. La notizia ha fatto crollare il titolo di oltre il 25% sulla Borsa di Mosca, portando l'indice MOEX a perdere più del 5%."Gli azionisti hanno deciso cheper il 2021 - ha affermato il vicepresidente Famil Sadigov - Le priorità di Gazprom attualmente includono l'attuazione del programma di investimenti, inclusa la gassificazione delle regioni russe, e la preparazione per il prossimo inverno. E, naturalmente, dobbiamo essere".In precedenza, il CdA aveva raccomandato di pagare i dividendi per il 2021 per un importo di 52,53 rubli per azione, per un totale di circa 1,244 trilioni di rubli, che corrispondono alladel gruppo per lo scorso anno.Continua intanto la crisi del gas in Europa. L'ha ritirato la sua guidance per l'anno finanziario 2022 a causa delle restrizioni alla fornitura di gas da parte di Gazprom e ha affermato di essereIl vicecancelliere tedescoteme un blocco completo delle consegne del gas russo attraverso Nord Stream 1 a breve. "" a partire dall'11 luglio, il momento in cui partirà il periodo didel gasdotto, ha detto a un evento dalla Sueddeutsche Zeitung. Se l'approvvigionamento del gas per questa estate resta garantito, per l'inverno la situazione potrebbe diventare davvero problematica. (ANSA).Il prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un rialzo del 6,4% a 149,2 euro/MWh alle 13.40 ora italiana. Ieri ha chiuso a quota 140 euro/MWh e si mantiene su livelli molto elevati da metà giugno, quando la Russia ha iniziato a tagliare le forniture addicendo problemi di manutenzione causati dalle sanzioni occidentali.