Generali colloca con successo terzo green bond

(Teleborsa) -ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro, per un importo di 500 milioni, con scadenza luglio 2032, emesso in formato “green” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. La transazione conferma l’impegno di Generali in materia di sostenibilità: un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà infatti utilizzato per finanziare/rifinanziare “Eligible GreenProjects”.In fase di collocamento dei titoli, sono statii euro da oltre 116 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.L’emissione ha suscitato unassegnati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 33% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 26% ad investitori del Regno Unito e dell’Irlanda, il 17% ad investitori tedeschi ed austriaci e circa il 12% ad investitori italiani e spagnoli."Il successo del collocamento del nostro terzo green bondLifetime Partner 24: Driving Growth - ha affermato il-. L’operazione prolungherà ulteriormente la vita media del nostro debito, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie e, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità. Inoltre, considerando il nostro profilo di debito, l’operazione porterà a un’ulteriore riduzione degli interessi passivi lordi annuali”.