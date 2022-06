Il comparto bancario a Piazza Affari si muove verso il basso (-3,71%), flessione scomposta per Banca Popolare di Sondrio

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

grande capitalizzazione

Banco BPM

BPER

Fineco

mid-cap

Banca Popolare di Sondrio

Credem

Illimity Bank

Ftse SmallCap

Banca Profilo

Banca Sistema

Banca Finnat

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 7.798,6 perdendo -294,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 80, dopo un avvio di sessione a 82.Tra le azioni italiane adel comparto bancario, si muove verso il basso, con una flessione del 3,53%.scende del 2,70%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,4%.Tra leitaliane, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,94%.Calo deciso per, che segna un -2,93%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,32%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,65%.