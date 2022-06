Lieve ribasso del comparto chimico italiano (-0,70%)

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Aquafil

(Teleborsa) - Modesta la discesa registrata dall'. Si muove in territorio negativo ilIlha terminato gli scambi a quota 21.037, in calo di 147,3 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'vale 1.251, dopo aver aperto a 1.260.Tra ledi Piazza Affari, chiusura negativa per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 5,01%.