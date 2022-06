Magna Grecia Awards 2022: "L'amore è la spiegazione di tutto". A Bari la 25esima edizione del premio

(Teleborsa) - "Celebrare il cuore, il pensiero, l'azione e valorizzare l'operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte". Questo l'obiettivo delpremio ispirato ai valori e agli ideali della cultura greca, istituito nel 1996 dallola cuinella storica location delcostruito agli inizi del '900. L'edizione di quest'anno, dal titoloè ispirata alla carismatica figura died è volta a evidenziare "questo sentimento magico e profondo che spinge l'essere umano a compiere imprese meravigliose dispensando bellezza, senza risparmiarsi mai".Tra gli ospiti che riceveranno il riconoscimento, selezionati per il contributo offerto alla società negli ultimi anni attraverso la propria attività artistica, civile o sociale, figurano molti personaggi della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell'imprenditoria, accanto a giovani talenti e influencer di punta del panorama italiano. Per la categoriai premiati saranno l'e ilmentre ilistituito proprio in occasione del quarto di secolo compiuto dai Magna Grecia, sarà assegnato alla. Per questa edizione "d'argento" sul palco, in categorie specifiche, si aggiudicheranno un riconoscimento,, laed altri volti noti, che saranno svelati solo nel corso della Cerimonia di Premiazione.Quest'anno i Magna Grecia Awards avranno come, impegnata ogni giorno nella prevenzione e nell'aiutare ragazzi nel trattamento di disturbi della nutrizione, dell'alimentazione e nell'immagine corporea, nel far loro abbattere le barriere, chiedendo aiuto. Durante il corso della serata, verrà assegnato un riconoscimento anche advolto della campagna di Never Give Up, per avvicinare i giovani nel riconoscere una delle prime causa di morte tra gli adolescenti: l'anoressia e la bulimia.Il Magna Grecia Awards proseguirà con il Fin programma in varie località d'interesse storico-artistico della regione con incontri culturali, letterari, dialoghi, racconti e talk di attualità.Ilsi svolge sotto ildel ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Puglia, della Commissione Europea, di Puglia Promozione, del Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, dell'Acquedotto Pugliese, di Farmindustria e Coldiretti.