Piazza Affari: brusca correzione per Sesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 3,92%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 116,4 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 120,2. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 115.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)