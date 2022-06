Recordati prosegue il programma di buy-back

Recordati

gruppo farmaceutico

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di Recordati avviato in data 20 giugno 2022, in forza della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, finalizzato all’acquisto di azionida destinare a servizio dei piani di stock options rivolti al management del Gruppo già adottati dalla Società e dei piani di stock options o dei piani di incentivazione basati comunque su azioni, che dovessero essere approvati in futuro,, la Società ha reso noto di aver, tra il 20 e il 24 giugno 2022, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 38,6607 euro.Al 24 giugno, Recordati detiene 3.453.833 azioni proprie pari all'1,652% del capitale sociale.Sul listino milanese oggi, sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del, che in chiusura evidenzia un moderato +0,1%.