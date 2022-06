S&P, tassi insolvenza USA e Europa raddoppieranno in primo trimestre 2023

(Teleborsa) - La forte ripresa post-Covid fino al primo trimestre del 2022 ha lasciato molte aziende con utili solidi e profili di rifinanziamento favorevoli dopo due anni di liquidità a basso costo. Tuttavia, il calo dei redditi reali e l'aumento del costo della vita potrebbero frenare la domanda dei consumatori e rendere più difficile trasferire l'aumento dei costi dei fattori produttivi, erodendo i margini. Se a ciò si aggiunge l'inasprimento delle condizioni di finanziamento e operative, "è probabile che le imprese, soprattutto quelle più vulnerabili,". Lo afferma un report di S&P Global Ratings sulle condizioni del credito globale nel terzo trimestre 2022, nel quale l'agenzia di rating stima che i, raggiungendo potenzialmente il 5%-6% in uno scenario negativo.S&P evidenzia che la qualità del credito fondamentale continua a mostrare resilienza, se si considerano le azioni di rating, l'outlook (che indica potenziali movimenti di rating) e il livello di inadempienze, che rimane basso. Tuttavia, gli analisti prevedono che questa resilienza "sarà", dato il deterioramento delle prospettive macroeconomiche, l'inflazione ancora elevata e il repricing del rischio.. Le persistenti pressioni sui prezzi dell'offerta nei mercati alimentari ed energetici potrebbero alimentare un'inflazione su larga scala, mentre le ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina potrebbero minare il commercio globale e la crescita economica. Altri rischi rilevanti derivano dal fatto che i governi privilegiano la sicurezza energetica e l'accessibilità economica rispetto alla sostenibilità nel breve termine.Secondo l'agenzia di rating, una volta che i consumatori inizieranno a sentire l'impatto del calo del reddito reale e della perdita di ricchezza, ci sarà inevitabilmente un indebolimento della domanda, colpendo nel tempo i risultati operativi delle imprese e il flusso di cassa, poiché è probabile che le imprese trovinoSebbene il deterioramento della qualità del credito sarebbe probabilmente graduale e differenziato per settore, salvo una recessione, S&P vede diversi potenziali valori anomali. "In Europa, tra le società non finanziarie di livello speculativo tipicamente sensibili alle flessioni,sembranoa un aumento della leva finanziaria oltre il livello del 2019, anche in una lieve recessione", si legge nel report.Tuttavia, i settori del petrolio e del gas, dei metalli e delle miniere e, in misura minore, i settori aerospaziale e della difesa sono "in un contesto di crescenti problemi di sicurezza".